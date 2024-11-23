Эксперты оценили шансы возвращения немецкого автопрома в Россию

У немецких автопроизводителей мало шансов вернуться на рынок России, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Во-первых, этому мешают санкции. Во-вторых, позиция самой России, отметили аналитики.

«Им, конечно, выгоднее было бы продавать здесь машины, но хотят они или не хотят, они работают в своем правовом поле. А правовое поле говорит: нельзя», — комментирует член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.

Также значительным негативным фактором выступает кризис автомобильной промышленности Германии, подчеркнули собеседники агентства.

Ушедших из РФ автопроизводителей накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали скорее вернуть автокомпании в РФ, пока рынок не захватили китайцы.