Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты оценили шансы возвращения немецкого автопрома в Россию

ТАСС: у немецкого автопрома мало шансов вернуться на российский рынок

close
Volkswagen

У немецких автопроизводителей мало шансов вернуться на рынок России, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Во-первых, этому мешают санкции. Во-вторых, позиция самой России, отметили аналитики.

«Им, конечно, выгоднее было бы продавать здесь машины, но хотят они или не хотят, они работают в своем правовом поле. А правовое поле говорит: нельзя», — комментирует член Общественного совета МВД РФ Игорь Моржаретто.

Также значительным негативным фактором выступает кризис автомобильной промышленности Германии, подчеркнули собеседники агентства.

Ушедших из РФ автопроизводителей накрыла волна рецессии: у Volkswagen, Audi, Bеntley, Nissan, Toyota, BMW, Peugeot, Citroen и других упали продажи и, как следствие, прибыль. Компании готовятся сокращать тысячи рабочих мест и закрывать заводы. О том, что случилось с мировыми автогигантами и чем это им грозит, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии призвали скорее вернуть автокомпании в РФ, пока рынок не захватили китайцы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами