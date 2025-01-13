Водитель автобуса решил работать вместе с младенцем и возмутил россиян

Жители Хабаровска пожаловались на водителя автобуса, который берет с собой на работу семью. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводка Хабаровск».

«Жители Хабаровска жалуются на работу автобусного маршрута №109, где постоянно присутствует семья с младенцем — водитель, кондуктор и их ребенок. По словам пассажиров, автобус часто опаздывает, а плач ребенка во время движения создает дискомфорт», — говорится в публикации.

О причинах решения водителя взять семью на работу неизвестно.

До этого под Калининградом пассажирка автобуса пнула в живот туристку из Москвы, у которой заплакал ребенок. Об этом потерпевшая рассказала СМИ.

Инцидент произошел 8 января в автобусе, следующем из Калининграда в поселок Янтарный. Пострадавшей оказалась туристка из Москвы, которая уже в пятый раз приехала на отдых в Калининградскую область с мамой и двумя детьми.

Ранее в Москве грузовик перевернулся в ДТП с Mercedes и попал на видео.