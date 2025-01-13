Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса решил работать вместе с младенцем и возмутил россиян

Хабаровчане пожаловались на водителя автобуса, работающего вместе с младенцем
close
Телеграм-канал Сводка Хабаровск

Жители Хабаровска пожаловались на водителя автобуса, который берет с собой на работу семью. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводка Хабаровск».

«Жители Хабаровска жалуются на работу автобусного маршрута №109, где постоянно присутствует семья с младенцем — водитель, кондуктор и их ребенок. По словам пассажиров, автобус часто опаздывает, а плач ребенка во время движения создает дискомфорт», — говорится в публикации.

О причинах решения водителя взять семью на работу неизвестно.

До этого под Калининградом пассажирка автобуса пнула в живот туристку из Москвы, у которой заплакал ребенок. Об этом потерпевшая рассказала СМИ.

Инцидент произошел 8 января в автобусе, следующем из Калининграда в поселок Янтарный. Пострадавшей оказалась туристка из Москвы, которая уже в пятый раз приехала на отдых в Калининградскую область с мамой и двумя детьми.

Ранее в Москве грузовик перевернулся в ДТП с Mercedes и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами