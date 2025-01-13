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В Москве грузовик перевернулся в ДТП с Mercedes и попал на видео

На видео попало ДТП на Ленинском проспекте, где грузовик столкнулся с Mercedes

В Москве на Ленинском проспекте столкнулись грузовик и Mercedes. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Грузовик и Mercedes столкнулись на Ленинском проспекте в районе улицы Лобачевского. В результате по меньшей мере один человек получил травмы», — говорится в публикации.

При этом столичный Дептранс уточняет, что в результате ДТП движение в сторону центра оказалось затруднено на 1 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда. На месте работают оперативные службы.

До этого в Стерлитамаке нетрезвый полицейский, работающий в наркоконтроле, устроил массовое ДТП.

«Авария произошла 11 января поздно вечером на железнодорожном переезде. Со слов очевидцев, 23-летний сотрудник наркоконтроля на иномарке влетел сзади в Mercedes-Benz», — отмечается в публикации Telegram-канала Mash Batash.

От удара Mercedes-Benz отбросило на встречную полосу, где он врезался в другой автомобиль.

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