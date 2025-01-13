Пьяный полицейский из наркоконтроля устроил массовое ДТП в Стерлитамаке

В Стерлитамаке нетрезвый полицейский, работающий в наркоконтроле, устроил массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Авария произошла 11 января поздно вечером на железнодорожном переезде. Со слов очевидцев, 23-летний сотрудник наркоконтроля на иномарке влетел сзади в Mercedes-Benz», — отмечается в публикации.

От удара Mercedes-Benz отбросило на встречную полосу, где он врезался в другой автомобиль. Водитель Mercedes-Benz получил травмы, несовместимые с жизнью. Его родственники рассказали, что мужчина ехал в Уфу на день рождения своей невесты.

Полицейского, который устроил аварию, планируется уволить из органов внутренних дел. Ведется расследование обстоятельств ДТП, возбуждено уголовное дело. На опубликованном видео с последствиями аварии видно, что на место ДТП прибыли оперативные службы. Машины получили сильные механические повреждения. Пострадавшего из покореженной машины доставали спасатели с помощью специальных инструментов.

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