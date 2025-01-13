Россиянам объяснили, что делать при ДТП на парковке зимой

СберСтрахование: в случае ДТП на парковке нельзя уезжать с нее

Зимой автомобили на парковках чаще получают повреждения по вине коммунальщиков и водителей, которые маневрируют в условиях ограниченной видимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой.

«Любые вмятины, царапины и сколы, которые возникли при участии другого автомобиля, классифицируются как ДТП. Согласно закону, покидать место аварии нельзя, поэтому виновник должен дождаться владельца поврежденного автомобиля», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что виновники ДТП часто оставляют номер своего телефона на задетой машине и уезжают, однако это будет считаться нарушением. Если водитель скрылся, то пострадавшему нужно сразу связаться с ГИБДД и сделать фотографии всех повреждений и обстановки вокруг.

«Без виновника аварии получить возмещение по ОСАГО нельзя. Если же водитель остался на месте, то надо убедиться, что у него есть полис. Затем нужно зафиксировать повреждения на фото, вызвать ГИБДД и собрать документы обоих участников ДТП», — заявил эксперт.

Эксперт предупредил, что к ремонту автомобиля не следует приступать до решения страховой компании и оценки ущерба.

В случае, если виновником ДТП оказалась снегоуборочная техника, то пострадавший должен обязательно вооружиться доказательствами этого. Без них вину коммунальных служб установить будет невозможно.

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