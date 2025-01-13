В АЕБ не исключили возвращения европейских автобрендов в Россию

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) не исключает возвращения европейских автобрендов на российский рынок. Об этом сообщил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Вы знаете, мы как ассоциация не комментируем политику или решение каждого бренда, но если так коротко ответить, я бы вообще не исключил. Вообще сейчас ничего исключать нельзя», — сказал Калицев, отметив, что у ассоциации продолжается коммуникация с большинством зарубежных производителей авто.

По его мнению, сложившаяся ситуация может развернуться совсем в другую сторону.

В декабре глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов сравнил китайские автокомпании с пираньями, которые вцепились в российский рынок. Он отметил, что на Россию приходится около 30% рынка китайских авто в количественном выражении.

3 января ТАСС сообщал, что в 2025 году следует ожидать появления в России новых китайских и отечественных автомобильных брендов.

Ранее россиянам рассказали, станут ли доступнее автомобили в 2025 году.