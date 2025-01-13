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Россиянам рассказали, станут ли доступнее автомобили в 2025 году

Автоэксперт Корнев назвал шесть факторов, влияющих на доступность авто россиянам
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Наступивший год ожидается непростым для российского авторынка. Об этом журналу «За рулем» рассказал руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

«2025 год в целом начался для российских автодилеров не очень удачно. Традиционные новогодние скидки обошли отечественных автолюбителей стороной. Наоборот, в начале года большинство марок уже переписали свои ценники в сторону увеличения. Несмотря на хорошие товарные запасы на складах на несколько месяцев вперед, продавать их автодилеры не спешат», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, среди причин такой политики – постоянный рост цен в закупке и высокая стоимость фондирования. Также повлияет на доступность автомобилей и очередная индексация утильсбора. В китайском сегменте продолжится усиление конкуренции, при этом с российского авторынка может уйти до четвери китайских марок с продажами менее 100 автомобилей в месяц.

По мнению Корнева, на первые полгода придется не более 40% от годовых продаж. На успех второго полугодия повлияет денежная-кредитная политика ЦБ, а также поддержка со стороны дистрибьюторов.

Эксперт считает, что в 2025 начнется реализация очередной волны отложенного спроса, который формируется с конца прошлого года. Такие прогнозы актуальны при относительно стабильной геополитической ситуации и национальной валюте.

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