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Моди проехался на экстравагантном джингл-траке и попал на видео

Премьер Индии Моди прокатился на экстравагантном джингл-траке и попал на видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проехался на необычном автомобиле во время церемонии открытия стратегически важного тоннеля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Премьер Индии Моди раздал открыл стратегически важный туннель в Джамму и Кашмире — он соединяет эту территорию с остальной частью страны. Построили его за почти $300 млн. Проехался по нему премьер на машине, которую очень хочется назвать Модимобилем», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах показано, как Нарендра Моди, одетый в темную одежду, едет на ярком джингл-траке (распространенное в Южной Азии искусство оформления грузовых машин с использованием ярких красок и узоров — прим. Ред) по тоннелю.

До этого желтая Lada Kalina, за рулем которой был президент РФ Владимир Путин, открыла движение автотранспорта по участку трассы Р-255 «Сибирь». Церемония состоялась в рамках международного форума и выставки «Транспорт России».

Движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае запустил глава правительства страны Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, насколько упадут продажи автомобилей в России.

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