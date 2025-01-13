Моди проехался на экстравагантном джингл-траке и попал на видео

Премьер Индии Моди прокатился на экстравагантном джингл-траке и попал на видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди проехался на необычном автомобиле во время церемонии открытия стратегически важного тоннеля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Премьер Индии Моди раздал открыл стратегически важный туннель в Джамму и Кашмире — он соединяет эту территорию с остальной частью страны. Построили его за почти $300 млн. Проехался по нему премьер на машине, которую очень хочется назвать Модимобилем», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах показано, как Нарендра Моди, одетый в темную одежду, едет на ярком джингл-траке (распространенное в Южной Азии искусство оформления грузовых машин с использованием ярких красок и узоров — прим. Ред) по тоннелю.

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