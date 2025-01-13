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Стало известно, насколько упадут продажи автомобилей в России

АЕБ: в 2025 году в России продажи новых легковых машин упадут на 15%
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Depositphotos

Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей в текущем году упадет на 15% (до 1,4 млн экз.). Такой прогноз дал глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев на годовой пресс-конференции.

«Мы ожидаем, что будет серьезная просадка в первом полугодии — может быть, даже выше 15%. Но начиная со второго полугодия возможна совершенно другая динамика», — считает он.

Калицев добавил, что возможная позитивная динамика во втором полугодии 2025-го связана с ожидаемым снижением ключевой ставки ЦБ и высоким отложенным спросом.

В АЕБ добавили, что в 2024 году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,65 млн экземпляров.

До этого сообщалось, что производство электромобилей и последовательных гибридов в России в 2030 году планируют увеличить почти в семь раз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Обозначена цель по достижению уровня технологической независимости в производстве универсальных модульных платформ с 44% в 2024 году до 80% в 2030 году», — говорится в едином плане по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, передает ТАСС.

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