Россиянам назвали достойный немецкий пикап за 2 млн рублей

Автоэксперт Зиновьев: в РФ продают Volkswagen Amarok с пробегом за 2 млн рублей

В России на вторичном рынке продается полноприводный пикап Volkswagen Amarok за 2 млн рублей. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на автоэксперта Сергея Зиновьева.

«С 2016 года актуальна рестайлинговая версия. Сборка — Германия. Цена шестилетних машин: 2-4,5 млн рублей <...> Двигателей два, оба дизельные: 2.0 (140 или 180 л. с.) и V6 3.0 (224 л. с.). У двухлитрового репутация так себе, худший вариант — 180‑сильная версия «битурбо»», — заявил специалист.

Он добавил, что версия с трехлитровым мотором надежнее, но агрегат тоже капризен. Тем временем «автоматы» ZF 8HP45 и и ZF 8HP70, которые ставят в Amarok, нередко требуют промежуточной переборки. При этом Зиновьев отметил, что вопросов к механической шестиступенчатой трансмиссии обычно не возникает.

Среди достоинств модели — надежные подвеска, тормоза, руль и электроника.

До этого автоэксперт Зиновьев назвал недостатки кроссовера Belgee X70.

«У X70 довольно скромные ходы подвески. Стоит также понимать, что полный привод не везде сможет помочь – муфта подключения задней оси при длительной езде «внатяг» и с пробуксовками будет перегреваться и неприятно пахнуть», — сказал Зиновьев.

Также у автомобиля скромный дорожный просвет (170 мм) и небольшой объем багажника, указал он.

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