Коммунальщики засыпали реагентом автомобили москвичей

В столице на фото сняли автомобили, которые по неизвестной причине решили засыпать противогололедными реагентами. Об этом пишет Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В такую погоду всегда есть риск, что ваш припаркованный автомобиль закидают реагентами. Чтобы не скользил», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что капот машины москвича полностью засыпан реагентом. Вероятно, это сделали коммунальные службы. Причина неизвестна.

До этого житель Уссурийска подал в суд на дочь, разбившую камнем его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «News.VL Владивосток и Приморье».

«В Уссурийске разгорелся семейный конфликт, который дошел до суда. Мужчина обратился с иском против своей дочери, повредившей его Toyota Prius камнем. Причиной агрессии стало то, что отец не поздравил ее с днем рождения», — сообщал Telegram-канал «News.VL Владивосток и Приморье».

Ранее в Москве рядом с парком Ангарские пруды взорвался автомобиль Mercedes.