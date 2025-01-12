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Жительница Уссурийска разгромила машину отца, не поздравившего ее с днем рождения

В Уссурийске женщина разбила машину отца, не поздравившего ее с днем рождения
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Shutterstock

Житель Уссурийска подал в суд на дочь, разбившую камнем его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «News.VL Владивосток и Приморье».

«В Уссурийске разгорелся семейный конфликт, который дошел до суда. Мужчина обратился с иском против своей дочери, повредившей его Toyota Prius камнем. Причиной агрессии стало то, что отец не поздравил ее с днем рождения», — отмечается в публикации.

Конфликт произошел, когда дочь вместе с матерью и подругой приехала к отцу. Женщины, выпившие пива, стучали в дверь, громко кричали и пытались выкрутить дверной глазок. После того как мужчина вышел из дома, дочь начала бить камнем по его автомобилю.

Мужчина обратился в суд и взыскал с дочери 160 тыс. рублей, из которых 100 тыс. рублей в качестве компенсации за поврежденную машину, а 45 тыс. рублей — за испорченную дверь.

Ранее в Иваново на видео попал момент наезда на женщину с детской коляской.

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