Спасатели вырезали из авто водителя, которого зажало после аварии со столбом на Камчатке

В Камчатском крае спасатели вырезали водителя из автомобиля после ДТП со столбом

В Камчатском крае мужчина оказался заблокированным в автомобиле после аварии со столбом. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Toyota Kluger буквально смяло — ребятам из МЧС пришлось вырезать пострадавшего из искореженного металла. После его передали врачам», — говорится в сообщении.

Сообщается, что 30-летний местный житель ехал после рабочих суток в поселок Раздольный. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем автомобиля, из-за чего врезался в фонарь.

Уточняется, что сотрудники экстренных служб госпитализировали мужчину с тяжелыми травмами.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина около минуты пытался выбраться из такси.

Камера, установленная в автомобиле, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из машины, но у него не получается. После этого петербуржец сначала высовывает голову из транспорта, затем опирается руками на дверь и крышу автомобиля и выходит из машины.

Ранее сообщалось что женщина, которая повредила авто и сбила человека, кидала камни в машину.