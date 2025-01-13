Российских водителей предупредили о штрафе за безобидную деталь авто

Юрист Соловьев: антистатическая лента на авто может повлечь штраф в 500 рублей

Использование антистатических лент на автомобиле может привести к штрафу в размере 500 рублей, если инспектор ГИБДД сочтет эту безобидную деталь переоборудованием транспортного средства. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Антистатическая лента является гибким проводником. Одним концом она крепится на любой металлической детали корпуса машины, как правило, бампере, а другим, соприкасается с дорогой. Цель такой ленты — «заземлить» электричество, минимизировав риски удара током.

Сейчас антистатические ленты не нужны, так как корпуса автомобилей в основном изготавливаются из пластика. Поэтому сотрудники ГИБДД могут принять эту ленту за переоборудование транспортного средства.

Соловьев считает излишне формализированным такой подход.

«На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию», — сказал он.

По словам эксперта, необходим более гибкий и человекоориентированный подход в объяснении причин запрета на использование таких лент.

До этого директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева рассказала, что в текущем году штрафы для автомобилистов выросли в среднем в 1,5 раза. По ее словам, усилия властей направлены на борьбу с превышением скорости, которая составляет свыше 70% нарушений правил дорожного движения, опьянением водителей и серьезными нарушениями при ДТП.

Ранее автоэксперты раскритиковали повышение штрафов за нарушение ПДД.