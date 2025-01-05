Перечислены штрафы за нарушение ПДД, которые выросли с января

В 2025 году штрафы для автомобилистов выросли в среднем в 1,5 раза, сообщила «Прайму» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.

По ее мнению, усилия властей направлены на борьбу с превышением скорости, которая составляет свыше 70% нарушений правил дорожного движения, опьянением водителей и серьезными нарушениями при ДТП.

«Например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч увеличится с 500 рублей до 750 рублей. С учетом новой скидки сумма быстрой оплаты составит 562,5 рубля (ранее — 250 рублей)», — отметила Яковлева.

Она добавила, что платить придется не только за превышение скорости, но и за отсутствие ОСАГО, проезд на красный свет, нарушение правил стоянки и остановки, причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП. Яковлева заявила, что повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, а теперь более строгие условия оплаты могут оказать давление на автомобилистов.

«Газета.Ru» подробно рассказывала о нововведениях: в 2025 году в России поднимутся цены на автомобили и подорожает техобслуживание. Кроме того, появятся новые дороги, а ОСАГО ждет целый ряд изменений.

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