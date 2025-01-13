В Калининграде маршрутка попала в ДТП из-за не уступившего дорогу водителя

В Калининграде три человека пострадали в ДТП с маршруткой

В Калининграде три человека пострадали в ДТП с маршруткой. Об этом сообщает региональное управление МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в 18:50 (19:50 мск) на пересечении улиц Брамса и Репина, когда водитель за рулем Volkswagen Passat не уступил дорогу согласно дорожному знаку и столкнулся с маршруткой.

В публикации уточняется, что помощь врачей потребовалась водителям обоих транспортных средств и пассажиру легкового автомобиля.

Вечером 11 января в Страсбурге на востоке Франции столкнулись два трамвая. ДТП случилось на остановке Центрального вокзала. Как рассказали источники BFMTV в правоохранительных органах, авария произошла из-за ошибки при переключении передач. Одно из транспортных средств получило «лобовой удар из-за движения трамвая задним ходом». Из-за этого начались «значительные» сбои в графике общественного транспорта.

Ранее в Ленобласти таксист бросил пассажирку с тяжелейшими травмами после ДТП с электричкой.