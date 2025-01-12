Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число пострадавших при столкновении трамваев в Страсбурге удвоилось

В Страсбурге при столкновении двух трамваев пострадали 50 человек
close
Телеграм-канал «Baza»

Во Франции число пострадавших при столкновении двух трамваев в Страсбурге выросло до 50, передает BFMTV.

По данным канала, 15 человек были госпитализированы. На месте происшествия работают 130 пожарных и сотрудников правоохранительных органов.

Один из пассажиров сообщил, что во время столкновения находившиеся в трамвае попадали друг на друга, при этом встать смогли не все.

ДТП на востоке Франции произошло вечером 11 января. Столкновение трамваев случилось на остановке Центрального вокзала. Как рассказали источники BFMTV в правоохранительных органах, авария произошла из-за ошибки при переключении передач. Одно из транспортных средств получило «лобовой удар из-за движения трамвая задним ходом». Из-за этого начались «значительные» сбои в графике общественного транспорта.

Ранее российской пенсионерке отрезало трамваем ногу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами