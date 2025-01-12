Число пострадавших при столкновении трамваев в Страсбурге удвоилось

В Страсбурге при столкновении двух трамваев пострадали 50 человек

Во Франции число пострадавших при столкновении двух трамваев в Страсбурге выросло до 50, передает BFMTV.

По данным канала, 15 человек были госпитализированы. На месте происшествия работают 130 пожарных и сотрудников правоохранительных органов.

Один из пассажиров сообщил, что во время столкновения находившиеся в трамвае попадали друг на друга, при этом встать смогли не все.

ДТП на востоке Франции произошло вечером 11 января. Столкновение трамваев случилось на остановке Центрального вокзала. Как рассказали источники BFMTV в правоохранительных органах, авария произошла из-за ошибки при переключении передач. Одно из транспортных средств получило «лобовой удар из-за движения трамвая задним ходом». Из-за этого начались «значительные» сбои в графике общественного транспорта.

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