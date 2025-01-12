Таксист бросил пассажирку с тяжелейшими травмами после ДТП с электричкой в Ленобласти

«112»: таксист бросил раненую пассажирку после ДТП с электричкой под Петербургом

После столкновения электрички и такси Geely Coolray водитель машины скрылся с места происшествия, оставив раненую пассажирку в машине, она не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Таксист, вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места трагедии. Правоохранительные органы предпринимают все усилия для поимки этого жестокого человека», — отмечается в публикации.

ДТП в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области произошло рано утром 12 января. Водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал.

Пострадавшей женщине выжить не удалось, уточняется в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полиции сообщили, что автомобилем управлял неустановленный водитель.

«По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются личности участников ДТП», — отмечается в сообщении.

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