Стало известно, как выглядит обновленная Honda Accord

В Китае рассекречена внешность обновленной Honda Accord, которая поступит в продажу в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль получил новую решетку радиатора с хромированными декоративными элементами, также изменилась форма фар. Кроме того, Accord получил новый бампер с массивным нижним воздухозаборником.

Дизайн боковин кузова и пятиспицевых колесных дисков не изменился. Задние фонари автомобиля соединены друг с другом светодиодной полосой. Длина седана — 4990 мм, колесная база — 2830 мм. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 192 л.с., работающей в паре с вариатором.

До этого Mazda представила на автосалоне в Токио самую мощную заводскую версию родстера MX-5 в истории. Автомобиль, в создании которого участвовало гоночное подразделение компании, будет выпущен серией в 200 экземпляров.

Ранее стало известно, что автомобильные заводы Санкт-Петербурга выпустили в 2024 году 11% от объема выпуска машин в докризисном 2019-м.