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Автозаводы в Петербурге сделали в 2024 году 11% от докризисного объема выпуска машин

В Петербурге автозаводы выпустили в 2024 году 11% от объема производства 2019-го
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В 2024 году автомобильные заводы Санкт-Петербурга выпустили суммарно 40 тыс. машин, что в 9,3 раза меньше объема производства, зафиксированного в 2019 году. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

На «Автозаводе Санкт-Петербург» (бывший российский завод Nissan), где выпускаются автомобили под маркой XCite изданию сообщили, что за 2024 год произвели 20 тыс. автомобилей. Компания АГР (владеет бывшим российским заводам Hyundai) в декабре 2024 года отчиталась о выпуске 20-тысячного автомобиля под маркой Solaris.

Получается, вместе оба завода собрали порядка 40 тыс. машин, что кратно меньше, чем в последнем доковидном году. За 2019–й заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 372 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, в прошлом году автомобильный кластер Петербурга выпустил только 10–11% от прежнего объёма», — отмечается в публикации «Делового Петербурга».

Вместе с тем, по данным «Петростата», объем выпуска автомобилей за 11 месяцев 2024 года вырос в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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