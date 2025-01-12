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Автомобиль полковника ВС РФ сожгли во дворе дома в Ростове

В Ростове неизвестные сожгли машину полковника из Южного военного округа
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Телеграм-канал «Че по Ростову?»

В Ростове-на-Дону неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль Peugeot 207, на котором ездил полковник Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Возгорание произошло накануне ночью во дворе дома по Таганрогской улице.

«По словам очевидцев, автомобиль находился в пользовании помощника командующего войсками Южного военного округа по физической подготовке. К счастью, в результате поджога никто не пострадал», — отмечается в публикации.

В результате пожара никто не пострадал, однако автомобиль получил значительные повреждения. На опубликованном фото видно, что автомобиль охвачен огнем. Личность злоумышленника устанавливается, полиция проводит проверку.

До этого в Москве автобус протаранил такси с пассажирами, пострадали три человека, включая ребенка.

Ранее четверо детей пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом на Алтае.

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