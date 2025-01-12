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Автобус снес бок такси на встречной полосе в Москве, пострадали трое

В Москве автобус протаранил такси на встречной полосе, пострадали три человека
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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

На улице Капотня на юго-востоке Москвы водитель автобуса врезался в такси, пострадали три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

«Водитель частного автобуса не справился с управлением выехал, на полосу, предназначенную для встречного движения, где произвел столкновение с автомобилем такси», — отмечается в сообщении.

В результате аварии травмы получили три человека — таксист и двое его пассажиров (женщина и 12-летний мальчик). Они госпитализированы.

На опубликованных фото видно, что удар пришелся в левый борт универсала Volkswagen Passat, в районе места водителя. В результате водительская дверь оказалась разорвана, а задняя смята. Также у легкового автомобиля образовалась вмятина на крыше.

После столкновения автобус и такси отбросило на тротуар, в результате такси сбило дорожный знак.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель устроил стрельбу, чтобы прогнать велосипедиста с дороги.

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