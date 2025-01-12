Четверо детей пострадали в ДТП с двумя автобусами на Алтае

На Алтае четверо детей пострадали в ДТП с двумя автобусами

В Бийске Алтайского края автобус ПАЗ врезался в микроавтобус, перевозивший группу детей, четверо несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Автобус ПАЗ столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились 4 детей возрастом от 10 до 12 лет», — отмечается в сообщении ведомства.

По факту ДТП организована прокурорская проверка. В момент ДТП в автомобиле Toyota Alphard находилось 5 несовершеннолетних пассажиров, сообщаетсяв Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. Травмы получил также водитель этого микроавтобуса. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

В ГИБДД уточнили, что водитель ПАЗа ехал по Коммунарскому переулку и не уступил дорогу Toyota с детьми.

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