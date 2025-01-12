Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверо детей пострадали в ДТП с двумя автобусами на Алтае

На Алтае четверо детей пострадали в ДТП с двумя автобусами
close
Прокуратура Алтайского края

В Бийске Алтайского края автобус ПАЗ врезался в микроавтобус, перевозивший группу детей, четверо несовершеннолетних пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

«Автобус ПАЗ столкнулся с микроавтобусом, который перевозил несовершеннолетних. За медицинской помощью обратились 4 детей возрастом от 10 до 12 лет», — отмечается в сообщении ведомства.

По факту ДТП организована прокурорская проверка. В момент ДТП в автомобиле Toyota Alphard находилось 5 несовершеннолетних пассажиров, сообщаетсяв Telegram-канале краевой Госавтоинспекции. Травмы получил также водитель этого микроавтобуса. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте.

В ГИБДД уточнили, что водитель ПАЗа ехал по Коммунарскому переулку и не уступил дорогу Toyota с детьми.

Ранее в Краснодаре задержали дрифтеров, перекрывших улицу из-за свадьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами