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Мужчина угнал «Волгу» пенсионера на Алтае, угрожая ему ножом с цветочками

На Алтае мужчина угнал «Волгу» пенсионера, угрожая ему ножом в цветочек
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МВД МЕДИА

На Алтае полиция задержала мужчину, который угнал у пенсионера-инвалида автомобиль «Волга», угрожая потерпевшему ножом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло на веранде, проник в дом пожилого человека и, угрожая ему ножом, похитил два сотовых телефона, после чего угнал его автомобиль – ГАЗ-31029 «Волга», — отмечается в сообщении МВД.

Пострадавший обратился за помощью не сразу, потому что грабитель лишил его средств связи. Он смог связаться с полицейскими, когда к нему домой пришел знакомый. Полицейские задержали 61-летнего угонщика, который до этого помогал автовладельцу топить печь.

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МВД МЕДИА

Брошенная злоумышленником «Волга» возвращена владельцу. Нож с цветочным орнаментом, которым подозреваемый угрожал потерпевшему, изъят в качестве вещественного доказательства.

Ранее на Алтае четверо детей пострадали в ДТП с автобусом и микроавтобусом.

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