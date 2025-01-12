В ДНР произошло смертельное ДТП с рейсовым автобусом

МВД: три человека погибли и 27 пострадали в ДТП с автобусом в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по региону.

По информации ведомства, авария случилась рано утром 12 января на автодороге Донецк — Харцызск — Амвросиевка в районе города Иловайск. Автобус перевозил пассажиров по маршруту Краснодар — Донецк.

«По предварительной информации, 59-летний водитель автобуса не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего потерял контроль над управлением, выехал через полосу встречного движения за пределы проезжей части и совершил опрокидывание», — говорится в сообщении.

В результате произошедшего погибли три человека. Еще 27 пассажиров пострадали, среди них четверо детей. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, отметили в МВД.

8 января в Сахалинской области произошло еще одно ДТП с участием рейсового автобуса. Инцидент случился на линии Александровск-Сахалинский – Тымовское. Автобус с пассажирами съехал в кювет. После этого транспортное средство не смогло продолжить путь.

Ранее в Самарской области два человека погибли в ДТП.