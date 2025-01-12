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Китай экспортировал рекордное количество подержанных автомобилей

Китай в 2024 году нарастил экспорт подержанных автомобилей на 45%
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Cfoto/Global Look Press

Китай в 2024 году нарастил экспорт подержанных автомобилей на рекордные 45%. Об этом пишет экономическое издание Nikkei.

Всего за год Китай поставил на экспорт 400 тыс. таких автомобилей. По подсчетам газеты, на Киргизию, РФ и Узбекистан пришлось примерно 50% всех поставок подержанных автомобилей из КНР. При этом еще в 2023 году Китай стал лидером по экспорту новых автомобилей, поставив на мировой рынок 4,91 млн машин, за год нарастив экспорт в полтора раза.

Рост продаж подержанных китайских авто из Китая связали с ростом популярности китайских автомобилей в целом, уникальными развлекательными функциями, а также с низкой ценой.

До этого сообщалось, что китайские автомобили теряют половину цены спустя год эксплуатации.

Ранее Fresh назвал три опции, которые отличают китайские авто от европейских.

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