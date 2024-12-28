Подержанные китайские авто значительно упали в цене

Китайские автомобили теряют половину цены спустя год эксплуатации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственное исследование.

Опираясь на данные о предложениях продавцов по итогам 2024 года, издание пришло к выводу, что снижение стоимости подержанных китайских автомобилей значительно превышает показатели других иномарок. Так, японские машины спустя год после покупки дешевеют в среднем на 15–30%, а немецкие — на 18,5–34,5%.

Опрошенные эксперты объясняют такое удешевление спустя год настороженным отношением российских покупателей — ликвидность китайских автомобилей на российском вторичном рынке может вырасти спустя некоторое время, когда предрассудки исчезнут и появятся модели, к которым российские водители привыкнут.

До этого стало известно, что в России отзовут около 20 тыс. машин китайского автобренда Kaiyi из-за отсутствия блока управления системой оповещения экстренных служб.

Ранее сообщалось, что «Рольф» продаст 45 тысяч новых автомобилей.