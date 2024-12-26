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Россиянам рассказали, чем китайские автомобили отличаются от европейских

Fresh назвал три опции, которые отличают китайские авто от европейских
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Виталий Аньков/РИА Новости

Популярность китайских машин на российском рынке можно объяснить не только их новизной, но и большим количеством опций, которые не были представлены в европейских и японских машинах, ушедших с российского рынка. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по продажам автомобильного маркетплейса Fresh Александр Губанов.

«Самое необходимое для машин ушедших из России брендов – это кондиционер, электрические стеклоподъемники, обогрев передних сидений, пара подушек безопасности. Китайцы расширили список и включили в него ультразвуковые датчики парковки спереди и сзади — парктроники, камеру заднего вида, а иногда — и систему кругового обзора», — сказал Александр Губанов.

Очевидная разница в уровне оснащения автомобилей примерно равной цены все чаще приводит к тому, что человек приходит за одной машиной с пробегом, условным Renault, а уезжает на Chery, Changan или Geely. Типичная комплектация автомобилей китайских брендов богаче, а часто и сама машина имеет меньший возраст и пробег, отметил специалист.

Между тем, у российских покупателей достаточно много вопросов к китайским автомобилям. Основные претензии связаны с худшей, чем у машин европейских, японских, корейских и американских брендов, защитой от коррозии, просчетами в эргономике — например, не слишком удобными сиденьями, не всегда понятной надежностью агрегатов, дефицитом привычных мелочей типа проушин для крепления груза в багажнике, сказал эксперт.

Ранее правозащитник Похмелкин рассказал о минусах китайских автомобилей.

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