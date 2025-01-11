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«АвтоВАЗ» начал выпуск новых двигателей для Lada Iskra

Lada Iskra получит новый двигатель объемом 1,8 литра
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Телеграм-канал Автопоток

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал собирать новые моторы для Lada Iskra, сообщает паблик Avtograd.

«В производстве двигателей начали собирать двигатели для автомобилей Lada Iskra 1.8 литра, но с валами от 1.6», — говорится в сообщении.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. До этого сообщалось, что новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. До этого отмечалось, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

До этого стало известно, что в 2025 году на российском рынке появятся несколько новинок от «АвтоВАЗа».

Так, в 2025 году «АвтоВАЗ» представит городской кроссовер в классе «B+». Во втором квартале на рынок выйдет Vesta Sport.

Кроме того, появится новая версия внедорожника Niva, которая получит приставку Sport. Планируется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Это произойдет в марте 2025 года. Продажа машин стартует в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать новый мощный внедорожник.

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