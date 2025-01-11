«АвтоВАЗ» начал выпуск новых двигателей для Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал собирать новые моторы для Lada Iskra, сообщает паблик Avtograd.

«В производстве двигателей начали собирать двигатели для автомобилей Lada Iskra 1.8 литра, но с валами от 1.6», — говорится в сообщении.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. До этого сообщалось, что новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. До этого отмечалось, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

До этого стало известно, что в 2025 году на российском рынке появятся несколько новинок от «АвтоВАЗа».

Так, в 2025 году «АвтоВАЗ» представит городской кроссовер в классе «B+». Во втором квартале на рынок выйдет Vesta Sport.

Кроме того, появится новая версия внедорожника Niva, которая получит приставку Sport. Планируется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Это произойдет в марте 2025 года. Продажа машин стартует в первой половине следующего года.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпускать новый мощный внедорожник.