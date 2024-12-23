«АвтоВАЗ» начал выпускать новый мощный внедорожник

На дочернем предприятии «АвтоВАЗа» ООО «Лада Спорт» началось промышленное производство внедорожников Lada Niva Sport. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«На первом этапе промышленного производства все выпускаемые автомобили поступят в соответствующие функциональные подразделения АВТОВАЗа для всестороннего тестирования и подтверждения проектных характеристик», — говорится в сообщении завода.

Lada Niva Sport отличается от стандартной версии внедорожника оригинальными передними сиденьями. Автомобиль оснащается форсированным двигателем мощностью 122 л.с., дисковыми тормозами спереди и сзади, усиленным задним мостом и адаптированным под новый мотор кузовом. Интерьер автомобиля имеет отделку в контрастном гоночном стиле.

Информация о сроках начала поставок серийных автомобилей в дилерскую сеть, а также о ценах и комплектациях будет опубликована позже.

До этого стало известно, что выпуск Lada Niva Travel в версии Off-road начнется в 2025 году.

Заводской пакет Off-road включает в себя шноркель, черный потолок, легкосплавные диски с внедорожными шинами и неокрашенный пластиковый обвес.

Ранее были названы все новинки «АвтоВАЗа» в 2025 году.