Названы все новинки «АвтоВАЗа» в 2025 году

«АвтоВАЗ» перечислил четыре своих новинки, которые появятся в 2025 году

В 2025 году на российском рынке появятся несколько новинок от «АвтоВАЗа». Об этом сообщает «Российская газета».

Так, в 2025 году «АвтоВАЗ» представит городской кроссовер в классе «B+» на платформе Lada Vesta. Во втором квартале на рынок выйдет Vesta Sport.

Кроме того, появится новая версия внедорожника Niva, которая получит приставку Sport. Планируется начать серийный выпуск автомобилей Lada Iskra. Это произойдет в марте 2025 года. Продажа машин стартует в первой половине следующего года.

Также на семействе Niva установят двигатель 1,8 литра, а у Lada Vesta появится климат-контроль и шестиступенчатая механическая коробка передач.

До этого стало известно, что новый кроссовер Omoda C7 появится на российском рынке в первой половине 2025 года.

Длина новинки составляет 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, Omoda C7 будет на 221 мм длиннее, на 42 мм шире и на 85 мм выше хорошо известного россиянам кроссовера Omoda C5.

Автомобиль будет продаваться в России с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой. Для C7 предусмотрен передний и полный привод.

Ранее сообащалось, что новый Jetour T1 привезут в Россию в первом полугодии 2025 года.