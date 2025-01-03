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Сибиряк обстрелял машину ГБР за отказ его подвезти

В Новосибирске мужчина выстрелил в машину ГБР за отказ его подвезти
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Shutterstock

В Новосибирске прохожий выстрелил в автомобиль группы быстрого реагирования (ГБР) частных охранников после того, как они отказались его подвезти. Об этом сообщается на странице агентства безопасности «Гвардия» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел утром 2 января.

«К автомобилю агентства, стоявшему возле бизнес-центра на Вокзальной магистрали, 16 подошел незнакомый пьяный мужчина. Он потребовал от гвардейцев довезти его до дома», — отмечается в публикации.

После того как сотрудники ему отказали, прохожий выстрелил в салон машины ГБР из газового пистолета, а затем попытался сбежать. Бойцы догнали и задержали его, а затем передали сотрудникам полиции. Также полицейским передали газовый пистолет, из которого стрелял нападавший.

Ранее стало известно о наказании водителя Audi, устроившего катание Деда Мороза на елке в Челябинске.

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