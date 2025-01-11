Названа стоимость технического обслуживания Lada Aura

«Лада. Онлайн»: стоимость первого ТО для Lada Aura составит 11 тысяч рублей

Первое плановое техническое обслуживание (ТО) бизнес-седана Lada Aura необходимо пройти на пробеге 15,5 тыс. километров или раз в год. Оно обойдется собственнику машины в 11,3 тыс. рублей. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

Самое дорогое ТО придется пройти при пробеге 90,5 тыс. километров. Цена — 36 тыс. рублей. Отмечается, что дилеры Lada могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена. Стоимость ТО Aura и Vesta не отличается, но обслуживание бизнес-седана будет выполняться по повышенным стандартам.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее сообщалось, что у Lada Aura выявили проблему с тормозами.