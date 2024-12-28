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У Lada Aura выявили проблему с тормозами

АвтоВАЗ отзовет Lada Aura для устранения дефекта тормозов
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Lada

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» запустил сервисную кампанию по устранению дефекта в тормозной системе Lada Aura. Об этом сообщает «Лада. Онлайн».

«Дефект устраняется в дилерских центрах Lada на этапе предпродажной подготовки. Дилерские центры Lada получили список VIN номеров автомобилей, на которых необходимо устранить неисправность до продажи клиенту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если автомобиль уже куплен, то забрать машину не получится, пока не будут проведены соответствующие работы.

По данным издания, на Lada Aura установят противоскрипные пластины передних тормозных колодок.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили поступают к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустит новый кроссовер впервые за 30 лет.

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