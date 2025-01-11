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Россиянам рассказали, почему УАЗ «Буханка» популярна в Европе

Дром назвал три преимущества УАЗ «Буханка», за которые ее полюбили европейцы
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УАЗ

Автомобили УАЗ СГР «Буханка» всегда пользовались успехом в Европе, сообщает Дром со ссылкой на основателя компании Made in Russia Дмитрия Шваба, который занимался продажами российских машин в Европе.

По размерности минивэн превосходит Volkswagen Multivan: внутри советский однообъемник шире. Еще преимущество УАЗа — в нем можно спать поперек, у одноклассников такое невозможно. Наконец, «Буханка» очень харизматичная и напоминает VW T1, сказал Шваб.

По его словам, в какой-то момент на продукцию УАЗа была очередь в Европе: с момента заказа до получения машины проходил минимум год.

До этого стало известно, что в Москве для аренды предлагают автомобиль УАЗ «Буханка», стилизованный под большую свинью.

У автомобиля на капоте есть пятачок, а на крыше закреплены уши. Сзади к правой двери прикреплен бутафорский хвост. Машина окрашена в розовый цвет. О технических доработках неизвестно.

В ноябре 2024 года Национальный автомобильный союз (НАС) потребовал лишить УАЗ «Буханку» звания автомобиля – модель предлагается признать трактором. Соответствующая заявка уже находится в Минпромторге.

В НАС напомнили, что одобрение типа транспортного средства у модели заканчивается в текущем году. «Буханку» предлагают признать самоходным транспортным средством, то есть трактором.

Ранее сообщалось, что американские блогеры установят на УАЗ «Буханка» мощный мотор.

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