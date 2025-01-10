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Автоэксперт Балабас назвал минусы самостоятельного ремонта автомобиля

Автоэксперт Балабас перечислил четыре проблемы при самостоятельном ремонте авто
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Автомобильный эксперт Евгений Балабас рассказал в интервью Общественной службе новостей о минусах самостоятельного ремонта автомобиля.

«Одна из проблем, препятствующих самостоятельному ремонту автомобиля – это отсутствие свободного времени у работающих людей, поскольку при отсутствии опыта любая операция по ремонту может непредсказуемо затянуться», - сказал эксперт.

Кроме того, при замене какого-либо узла требуется разобрать половину машины, а для этого необходим различный инструмент.

Также у многих автовладельцев нет гаража, где можно оставить полуразобранный автомобиль, пока идет поиск запчастей.

Автоэксперт также обратил внимание, что современные автомобили имеют более сложные конструктивные особенности. В ряде случаев имеет смысл сдавать их на ремонт в специализированные автосервисы.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто говорил, что водителям стоит обращаться только в проверенный автосервис, чтобы избежать обмана при ремонте машины. Также всегда необходимо анализировать предложения от сотрудников автосервиса. Они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем автомобиля его объем и цену, добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, какие фразы нельзя говорить при сдаче автомобиля в ремонт.

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