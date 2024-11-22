Россиянам рассказали, как избежать обмана в автосервисе

Существуют лайфхаки, которые помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Важное правило — обращаться только в проверенный автосервис. Найти его можно по рекомендациям. Также всегда необходимо анализировать предложения от сотрудников автосервиса. Они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем автомобиля его объем и цену. Это прописано в законе о защите прав потребителя», — сказал эксперт.

В автосервисе может выясниться, что требуется еще какой-то ремонт. Если владелец не доверяет своему опыту, он может обратиться к другому специалисту, обсудить этот вопрос, принять решение и перезвонить в сервис через некоторое время.

По словам эксперта, хорошие автосервисы всегда предоставляют гарантию на свои работы и запчасти, которые ставят.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

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