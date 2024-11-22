Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как избежать обмана в автосервисе

Автоэксперт Моржаретто дал четыре совета, как защититься от обмана в автосервисе

close
Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Существуют лайфхаки, которые помогут избежать обмана при ремонте машины в автосервисе. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто.

«Важное правило — обращаться только в проверенный автосервис. Найти его можно по рекомендациям. Также всегда необходимо анализировать предложения от сотрудников автосервиса. Они не имеют права сделать ремонт, не согласовав с владельцем автомобиля его объем и цену. Это прописано в законе о защите прав потребителя», — сказал эксперт.

В автосервисе может выясниться, что требуется еще какой-то ремонт. Если владелец не доверяет своему опыту, он может обратиться к другому специалисту, обсудить этот вопрос, принять решение и перезвонить в сервис через некоторое время.

По словам эксперта, хорошие автосервисы всегда предоставляют гарантию на свои работы и запчасти, которые ставят.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

Ранее стало известно, какие скидки дадут дилеры и автокомпании в «Черную пятницу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами