Россиянам рассказали, какие фразы нельзя говорить при сдаче автомобиля в ремонт

Правильная коммуникация может повлиять на качество и стоимость выполненных работ в автосервисе. Об этом «Российской газете» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

По словам специалиста, при сдаче автомобиля в ремонт нельзя говорить: «Сделайте все, что нужно». Это может звучать как разрешение на выполнение любых работ, что может значительно увеличить стоимость ремонта. Не стоит также сообщать, что неважно, сколько будет стоить работа, и самостоятельно предполагать, в чем именно проблема, поскольку механики могут сами определить поломку.

Фраза «Это должно быть быстро» может привести к некачественному ремонту, а фраза «Я не хочу платить за диагностику» — к дополнительным расходам.

По словам Юлии Трушковой, в автосервисе также не стоит говорить, что проделанная работа должна быть простой, поскольку даже если проблема кажется простой, для ее решения может потребоваться сложный ремонт. Нельзя говорить: «Я в этом ничего не понимаю, просто почините». При незнании технических деталей можно проинформировать специалиста о симптомах проблемы, что поможет механику точнее диагностировать неисправность.

Ранее сообщалось, что россияне стали отказываться от покупки подержанных автомобилей.