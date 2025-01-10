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Hongqi готовит три новинки для России в 2025 году

Hongqi представит в 2025 году три новинки в России
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Hongqi

Китайский автобренд Hongqi представит в 2025 году в России три новых модели. Об этом сообщает журнал «Профиль».

Так, лифтбек Hongqi H6 появится у дилеров в первом полугодии 2025 года. Автомобиль оснащен бензиновым 2-литровым двигателем (245 л.с.) с турбонаддувом. Коробка передач - восьмиступенчатая автоматическая.

Вторая новинка появится в первом квартале 2025 года. Это полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения. Он будет доступен как в переднеприводной версии, так и с полным приводом. Кроссовер тоже получил 2-литровый турбодвигатель (245 л.с.) в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». Автомобиль может вместить семерых пассажиров.

Еще одна премьера середины будущего года – седан L1. Мировая премьера модели состоялась на автосалоне в Пекине в 2024 году, а осенью ее показали на Парижской выставке. На нашем рынке автомобиль предложат с двигателем V6 3.0 c двойным турбонаддувом (380 л.с.), автоматической восьмиступенчатой трансмиссией и интеллектуальной системой полного привода.

До этого стало известно, что в России в продаже появился новый кроссовер Subaru Forester по цене от 3,6 млн рублей.

Subaru Forester оснащен мотором объемом 1,8 л и мощностью 177 л.с., а также вариатором и полным приводом. Этот автомобиль стоимостью 3,6 млн рублей может доставить под заказ компания из Владивостока.

Ранее стало известно, как выглядит новый универсал Zeekr.

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