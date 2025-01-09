Стало известно, как выглядит новый универсал Zeekr

Китайский автобренд Zeekr, принадлежащий Geely, распространил фото первого в своей истории универсала 007 GT. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Новинка унифицирована с одноименным седаном, но отличается от него дизайном задней части. У универсала оригинальная крыша, пятая дверь и задняя стойка кузова, однако длина, ширина и цены от трансформации не поменялись.

Предусмотрены две версии с задним приводом (422 л.с.), а также две полноприводные (646 л.с.), причем топ-версия Performance способна замедлиться с 100 км/ч до полной остановки за 34,4 м. В зависимости от модификации, запас хода универсала составляет от 616 до 870 км.

В Китае Zeekr 007 GT будет стоить от 210 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае начали принимать заказы на новый пятидверный хетчбэк Wuling Hongguang Mini EV.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм. Колесная база — 2190 мм. Минимальный радиус поворота всего 4,5 метра. Объем багажника составляет 123 литра. Кроме того, в автомобиле есть 19 мест для хранения вещей. В салоне могут разместиться четыре человека.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

Ранее BYD начал продавать в Китае минивэн с салоном-трансформером.