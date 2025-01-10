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На рынок России вернулся один из самых надежных кроссоверов

В России в продаже появился новый кроссовер Subaru Forester
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Subaru

В России в продаже появился новый кроссовер Subaru Forester по цене от 3,6 млн рублей. Об этом сообщают «Автоновости Дня».

«Кроссовер Subaru Forester, который прошлой весной признали самым надежным автомобилем в России, теперь, как и другие западные иномарки, поставляется к нам только по альтернативным схемам. К тому же цены на некоторых из них все еще ниже, чем на многих «китайцев», — говорится в сообщении.

Новый праворульный кроссовер Subaru Forester оснащен мотором объемом 1,8 л и мощностью 177 л.с., а также вариатором и полным приводом. Этот автомобиль стоимостью 3,6 млн рублей может доставить под заказ компания из Владивостока.

За 3,7 млн рублей фирма из Новосибирска привезет леворульный автомобиль. В отличие от коллег из Приморья, компания указала, что в цену точно входит утильсбор, но комплектацию не уточнила. Известно, что кроссовер оснащен 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником», вариатором и полным приводом.

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