В Барнауле сотрудники автосалона разработали аферу и похитили 23 млн рублей

В Барнауле будут судить работников автосалона, обманувших клиентов на 23 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

«Алтайская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 23 млн рублей при продаже и покупке автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2023-2024 годах шесть работников автосалона разработали аферу и похитили 23 млн рублей у клиентов. Сотрудники убеждали людей, что в продаже есть машины, цена которых намного ниже рыночной. После этого злоумышленники предлагали клиентам приобрести эти машины в кредит по выгодной ставке вместо старого автомобиля. На самом деле машины продавали по завышенной цене или без включенного в стоимость дополнительного оборудования.

Всего мошенники обманули 18 граждан. Против группировки возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Дело направили в Центральный районный суд Барнаула для рассмотрения по существу.

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