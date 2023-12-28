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Туристам в России обещают удобные заправки, хорошие дороги и связь

«Ъ»: Минэкономики разработало концепцию развития автотуризма до 2035 года

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Министерство экономического развития России разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Документ предусматривает синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов страны с планами дорожников, а также предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот для создания инфраструктуры для автотуристов.

Представители туриндустрии поддержали инициативу, назвав ключевым направлением развитие кемпингов.

Минэкономики, в свою очередь, указало на необходимость резкого расширения рынка проката автодомов. Эксперты настаивают на необходимости выделения дорог к крупным туристическим объектам в отдельную категорию и содержания за счет федерального бюджета.

По оценке Минэкономики и независимых экспертов, ежегодно по дорогам России передвигаются 22-23 миллиона автотуристов, а потенциальное число может достигать 42 миллионов человек. Развитие направления может принести туристической отрасли дополнительно 250 миллиардов рублей в год, считают в ведомстве.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что Россия вложит 300-400 млн рублей на свое продвижение за рубежом с целью увеличения въездного турпотока.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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