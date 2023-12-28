Туристам в России обещают удобные заправки, хорошие дороги и связь

Министерство экономического развития России разработало концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года по поручению президента Владимира Путина. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Документ предусматривает синхронизацию развития основных автотуристических маршрутов страны с планами дорожников, а также предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот для создания инфраструктуры для автотуристов.

Представители туриндустрии поддержали инициативу, назвав ключевым направлением развитие кемпингов.

Минэкономики, в свою очередь, указало на необходимость резкого расширения рынка проката автодомов. Эксперты настаивают на необходимости выделения дорог к крупным туристическим объектам в отдельную категорию и содержания за счет федерального бюджета.

По оценке Минэкономики и независимых экспертов, ежегодно по дорогам России передвигаются 22-23 миллиона автотуристов, а потенциальное число может достигать 42 миллионов человек. Развитие направления может принести туристической отрасли дополнительно 250 миллиардов рублей в год, считают в ведомстве.

До этого Ассоциация туроператоров России сообщила, что Россия вложит 300-400 млн рублей на свое продвижение за рубежом с целью увеличения въездного турпотока.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.