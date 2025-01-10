Бутлегеров на грузовике с 700 литрами пива поймали краснодарские полицейские

В Краснодарском крае поймали бутлегеров на грузовике с 700 литрами пива

В Успенском районе Краснодарского края полицейские остановили грузовик, перевозивший около 700 литров нелегального пива. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону в своем Telegram-канале.

«На въезде в Краснодарский край сотрудники Госавтоинспекции остановили грузовик для проверки документов. В кузове машины полицейские обнаружили почти 700 литров пива в пластиковых бутылках, которое 59-летний приезжий вез из Северной Осетии в Крым, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в единой государственной системе оборота алкогольной продукции данная поставка пива не учтена.

Уточняется, что нелегальное пиво изъяли из оборота, а юридическое лицо, которое нарушило правила и отправило алкоголь для продажи, привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали нетрезвого водителя, который сбежал от полиции и бросил своих пассажиров.

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