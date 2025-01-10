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На видео попало, как нетрезвый кабардинец сбежал от полиции и бросил своих пассажиров

В Кабардино-Балкарии задержали водителя, сбежавшего от полиции без пассажиров

В Кабардино-Балкарии 5 января задержали нетрезвого водителя, который сбежал от полиции и оставил пассажиров в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

«В селе Сармаково Зольского района сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы заметили отечественную «Ниву» и подали ее водителю сигнал об остановке с целью проверки документов. Однако последний проигнорировал требование полицейских и поехал дальше», — говорится в сообщении.

Сообщается, что водитель свернул с дороги, остановил автомобиль и убежал, при этом в машине остались три пассажира, в числе которых несовершеннолетняя родственница мужчины.

На кадрах видно, как автомобиль Lada останавливается, и из него выбегает человек. Уточняется, что мужчину оперативно нашли и задержали.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, не имел полиса ОСАГО, а автомобиль после приобретения не зарегистрировал. По решению суда кабардинец должен будет выплатить штрафы на общую сумму более 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Барнауле сотрудники автосалона похитили 23 млн рублей.

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