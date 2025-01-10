Россияне стали отказываться от покупки подержанных автомобилей

«Автостат Инфо»: продажи подержанных машин в России упали на 4% в 2024 году

В России продажи автомобилей с пробегом упали на 4% в 2024 году. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«В абсолютном выражении объем перерегистраций упал в отчетный период с 6,642,753 до 6,393,112 ед. авто. Однако в последний месяц прошлого года вторичный авторынок вырос на 3% по сравнению с декабрем 2023 года, показав прирост с 507,602 до 524,384 ед.»,— говорится в сообщении.

Уточняется, что относительно ноября прошлого года показатель декабря снизился на 5,4%. Продажи подержанных легковых автомобилей российского производства выросли на 1% в 2024 году, а продажи иномарок, наоборот, упали на 6%. Доля продаж российских автомобилей с пробегом увеличилась с 27 до 29%, а иностранных — упала с 73 до 71%.

До этого сообщалось, что наступивший год будет непростым для автомобильного рынка, продажи новых автомобилей окажутся ниже, чем в 2024 году.

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