Россиянам рассказали, на сколько выросли продажи новых легковых автомобилей в 2024 году

«Автостат»: продажи новых легковых авто выросли на 48% за год в России

В России в 2024 году было продано 1,6 млн новых легковых автомобилей, что на 48,4% больше, чем в 2023. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Если рассматривать итоги декабря минувшего года, то за этот период в России было реализовано 123 431 новый легковой автомобиль. Это на 3,3% больше, чем за тот же месяц 2023 года», — говорится в сообщении.

В 2024 году самым популярным иностранным автобрендом стал Haval, объем реализации которого достиг 190,6 тыс. автомобилей. Также в рейтинге есть и другие китайские марки: Chery, Geely, Changan, Omoda, Exeed, Jetour и Tank. В десятку популярных брендов попал и белорусский Belgee.

В модельном рейтинге лидирует семейство Lada Granta. Так, в 2024 году было продано 201,5 тыс. таких автомобилей. Далее следуют Lada Vesta и Haval Jolion, который стал бестселлером среди иномарок. В десятку популярных моделей также вошли Chery Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 4 Pro, Lada Niva Travel, Geely Monjaro, Lada Niva Legend, Omoda C5 и Haval M6.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных машин в России упали на 4% в 2024 году.