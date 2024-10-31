Стало известно, почему на машине опасно ездить слишком медленно

Постоянное движение на автомобиле при низких оборотах двигателя не позволяет эффективно работать системе смазки и ведет к недозаряду аккумуляторной батареи. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов группы компаний «Автоспеццентр».

«Современные двигатели могут эффективно работать на низких оборотах, что позволяет автомобилистам экономить топливо во время движения. Однако спокойный ритм езды может негативно повлиять на состояние некоторых деталей и узлов», — сообщили изданию в «Автоспеццентре».

В частности, низкие обороты двигателя снижают эффективность работы топливного насоса и замедляют прокачку масла. Также слишком спокойный ритм езды отражается на состоянии турбонаддува: со временем турбина может отключиться в аварийном режиме, и придется использовать специальные химические средства для очистки турбины от образовавшегося нагара, предупредили в «Автоспеццентре».

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