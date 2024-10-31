Назван быстрый способ справиться с запотеванием стекол в авто

Для восстановления видимости через запотевшие стекла в автомобиле поможет кондиционер. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За Рулем» Игорь Кацубо.

«Необходимо на некоторое время включить кондиционер. Дело в том, что влага из воздуха конденсируется на холодных пластинах его испарителя, и в салоне становится сухо», — заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что просто включить кондиционер недостаточно. Чтобы восстановить видимость, нужно повернуть дефлекторы — потоки воздуха должны идти на лобовое и боковые передние стекла. Для просушивания заднего окна следует включить электрообогрев.

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