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Стало известно о перспективах российского авторынка в 2025 году

«Известия»: эксперты и дилеры прогнозируют снижение продаж новых машин
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Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

Наступивший год будет непростым для автомобильного рынка, продажи новых автомобилей окажутся ниже, чем в 2024. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

Генеральный директор «Автостата» Сергей Целиков считает, что на авторынок продолжит негативно влиять инфляция, очередное повышение утилизационного сбора и высокая ключевая ставка. При этом эксперт допускает, что рынок может даже вырасти по сравнению с 2024 годом.

В Национальном агентстве промышленной информации (НАПИ) сообщают, что продажи новых автомобилей в 2025 году снизятся. Такого же мнения придерживается и заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, который прогнозирует снижение рынка на 12-18% и считает, что главными факторами, оказывающими влияние на авторынок, станут рост цен, снижение спроса и ужесточение условий кредитования.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что снижение продаж началось еще в ноябре прошлого года и продолжится в первом квартале 2025 года. По его словам, ужесточение денежно-кредитной политики сделало нерентабельными лизинговые продукты для юридических лиц, что привело к сокращению объемов корпоративных продаж, а высокие ставки по кредитам резко ограничили круг покупателей среди физических лиц.

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